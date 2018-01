Mobiele tak helpt Verizon vooruit

Gepubliceerd op | Views: 514

NEW YORK (AFN) - Verizon heeft in het vierde kwartaal geprofiteerd van een stevige groei in het aantal mobiele klanten. Er kwamen in totaal 1,2 miljoen mobiele verbindingen bij. Daarbij ging het niet alleen om telefoons, maar ook om tablets en wearables. Tegelijkertijd bleven de mobiele klanten Verizon ook trouw, wat tot lagere kosten en minder kortingen op abonnementen leidde.

De omzet van de Amerikaanse telecomaanbieder kwam uit op 34 miljard dollar (27,8 miljard dollar), 5 procent hoger dan het vierde kwartaal van 2016. De brutowinst (ebitda) was 9,2 miljard dollar.

De winst per aandeel van Verizon was 4,56 dollar. Een aantal lasten, waaronder een voor de aangepaste belastingen, zorgde er echter voor dat de aangepaste winst per aandeel op 0,86 dollar uitkwam, evenveel als een jaar eerder.