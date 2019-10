Just Eat verwerpt ongevraagd bod Prosus

Gepubliceerd op | Views: 1.346

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Just Eat ziet niets in het overnamebod van techinvesteerder Prosus. De Britse maaltijdbezorger verwerpt het bod dat de onderneming "aanzienlijk onderwaardeert" en raadt zijn aandeelhouders aan er niet op in te gaan.

Het bod van de Nederlandse branchegenoot Takeaway.com biedt volgens het bestuur van Just Eat meer waarde. Het bestuur heeft in eerdere gesprekken al tot drie keer toe een bod van Prosus afgewezen, zo laat Just Eat weten. Die bedroegen achtereenvolgens 6,70 pond per aandeel, 7 pond per aandeel en 7,10 per aandeel in contanten. Met dat laatste bod is Prosus nu direct naar de aandeelhouders van de Britten gegaan.

Just Eat en Takeaway kwamen eerder een fusie overeen. Die wordt vormgegeven door een bod van het Nederlandse bedrijf op Just Eat dat volledig in aandelen Takeaway wordt betaald.