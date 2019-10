Novartis voert winstverwachting weer op

Gepubliceerd op | Views: 83

BASEL (AFN/BLOOMBERG) - Farmaceut Novartis heeft voor de derde keer dit jaar zijn winstverwachting opgevoerd. Ook de omzetprognose werd aangescherpt. Het Zwitserse concern profiteert naar eigen zeggen van zijn experimentele gentherapie tegen een zeldzame spierziekte.

Dat medicijn, Zolgensma, maakte vorig kwartaal zijn debuut en is het duurste medicijn ter wereld. Er hangt een prijskaartje aan vast van 2,1 miljoen dollar. De verkopen van Zolgensma overtroffen de gemiddelde verwachting van analisten. Afgelopen zomer was er nog veel te doen rondom het middel, toen bleek dat Novartis mogelijk gesjoemel met testgegevens onder de pet hield. Maar de veiligheid en effectiviteit van het middel tegen een zeldzame spierziekte is niet in twijfel.

Verder deed het medicijn Piqray, tegen borstkanker, het ook goed in de afgelopen drie maanden. Novartis denkt nu om zijn operationele winst dit jaar met 14 procent tot 19 procent op te voeren. Eerder werd uitgegaan van een toename van maximaal 15 procent. De omzet moet nu met tussen 7 en 9 procent toenemen.

De operationele winst van Novartis in het derde kwartaal was bijna 3,8 miljard dollar en de omzet 12,2 miljard dollar.