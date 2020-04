'Beperkte gevolgen coronacrisis voor WDP'

Gepubliceerd op | Views: 503

AMSTERDAM (AFN) - Logistiek vastgoedfonds WDP lijkt weinig last te ondervinden van de coronacrisis. Bovendien staat de logistieksector er goed voor en heeft WDP zijn financiën op orde, stellen analisten van KBC Securities.

De marktvorsers wijzen erop dat de iets verlaagde winstverwachting veroorzaakt wordt door vertraging bij projecten. Tegelijkertijd heeft WDP al 95 procent van de huur over maart en 85 procent van de huur voor deze maand binnen. Voor aflopende huurcontracten is al in ruim twee derde van de gevallen verlengd of een nieuwe huurder gevonden. Bovendien heeft WDP in het eerste kwartaal voor 110 miljoen euro aan investeringen gevonden.

WDP haalde een lening van 205 miljoen euro binnen voor de nieuwbouw van een logistieke projecten met groene standaardcertificering in Roemenië. Ook werd er voor nog eens 100 miljoen euro financiering gevonden. Desondanks blijft de schuldenlast als percentage van de bezittingen stabiel.

KBC heeft een buy-advies met een koersdoel van 30 euro. Het aandeel WDP stond woensdag rond 10.25 uur 2,2 procent in de plus op 23,67 euro.