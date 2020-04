'Randstad ondanks coronaklap beter dan verwacht'

Gepubliceerd op | Views: 819 | Onderwerpen: detachering

AMSTERDAM (AFN) - Uitzendconcern Randstad is duidelijk hard geraakt door de coronapandemie en maatregelen tegen de virusuitbraak. Tegelijkertijd was die klap in het eerste kwartaal minder hard dan verwacht, schrijven analisten van KBC Securities.

Kenners van de Belgische bank wijzen er onder andere op dat de daling in de omzet, die op autonome basis 7,4 procent terugliep, minder sterk was dan de afname van 13 procent die ze zelf hadden verwacht. Ook de aangepaste operationele winst (ebita) en nettowinst waren hoger dan voorzien.

Randstad verwacht in het tweede kwartaal moeilijkere omstandigheden. Volgens KBC staan er na de kwartaalupdate dan ook nog veel vragen open. Zo willen analisten van de bank weten op welke termijn Randstad verwacht herstel in te zetten. Het concern verwacht "in de loop van tijd" 50 procent van de verloren brutowinst in te halen, maar plakte daar geen concretere tijdsduur aan. Daarnaast hopen analisten meer te weten te komen over de invloed van overheidssteun op de resultaten.

Analisten van ING sluiten zich aan bij het oordeel dat de resultaten in de context van de coronacrisis meevallen. Daarbij zijn ze voorzichtig optimistisch over de omzetdaling in het tweede kwartaal, dat volgens Randstad moeilijker zal zijn dan de voorbije verslagperiode. De marktvorsers zien in de cijfers van branchegenoot Manpower aanwijzingen dat er sprake van is van stabilisering en dat lockdownmaatregelen hier en daar worden versoepeld. Daardoor zouden de de opbrengsten van Randstad minder hard kunnen terugvallen dan eerder werd aangenomen.

KBC hanteert een accumulate-advies en koersdoel van 38 euro voor Randstad. ING blijft bij zijn hold-advies voor het bedrijf, bij een koersdoel van 42,50 euro. Het aandeel stond woensdag omstreeks 10.00 uur 2,5 procent hoger op 34,73 euro.