Metaalstakingen breiden zich uit naar Friesland en Drenthe

UTRECHT (ANP) - De metaalstakingen breiden volgende week ook uit naar Friesland en Drenthe. Maandag leggen in die provincies medewerkers van verschillende bedrijven het werk voor 24 uur neer. Onder meer bij verpakkingsmiddelenbedrijf Trivium, stalinrichter Royal de Boer, leverancier van industriële apparatuur Jongia en landbouwmachinemaker De Wulff wordt gestaakt uit protest tegen de opstelling van werkgeversorganisatie FME in de onderhandelingen voor een nieuwe cao.

De vakbonden houden sinds donderdag estafettestakingen bij tal van bedrijven. Sindsdien hebben zich al meer dan 2000 stakers ingeschreven. De stakingen gaan in ieder geval de komende weken nog door. "Of we stoppen eerder als de FME aan onze eisen tegemoetkomt", zegt CNV-bestuurder Tristan Westra.

Donderdag begon de stakingsestafette bij meerdere bedrijven in de regio’s Rotterdam en Eindhoven, onder andere bij chipmachinemaker ASML, truckbouwer DAF, vliegtuigonderdelenmaker Fokker en trapliftenbouwer ThyssenKrupp. Vrijdag wordt tevens bij truckbouwer Scania gestaakt en maandag ook in Drenthe bij Trivium, Fokker en Buig Centrale Steenbergen in Hoogeveen. Alle stakingen worden 'coronaproof' georganiseerd, benadrukken de bonden. Stakers worden opgeroepen zich in te schrijven in een speciale staakstraat, waar ze met de auto doorheen kunnen rijden.

De metalektro, ook wel de grootmetaal genoemd, is een van de grootste sectoren van het land. Onder de cao vallen ongeveer 160.000 mensen.