Koers bitcoin zakt onder de 30.000 dollar

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De bitcoin is in de nacht van donderdag op vrijdag voor het eerst in weken onder de waarde van 30.000 dollar gezakt, tot ruim 29.000 dollar. Daarmee dreigt de koers van 's werelds bekendste cryptomunt weer in een vrije val te belanden, na de sterke opmars van de afgelopen maanden.

Kenners op het gebied van digitale valuta waarschuwden onlangs al dat een daling tot onder de 30.000 dollar wel eens verder koersverlies zou kunnen betekenen. Zo ver is het echter nog niet, want de munt herstelde vrijdagmorgen tot bijna 32.000 dollar, komt naar voren uit gegevens van Coinmarketcap, dat verschillende beurzen in de gaten houdt waarop de cryptomunt wordt verhandeld.

Aanvankelijk leek de opmars van de bitcoin zich dit jaar door te zetten. Zo'n twee weken geleden tikte de cryptomunt nog een absoluut recordniveau aan van meer dan 41.000 dollar. Maar vervolgens sloeg het beeld langzaam om. Waar dat precies door komt, is speculeren.

Duurdere dollar

De waardedaling van de bitcoin zou volgens kenners met een duurdere dollar te maken hebben, waardoor andere beleggingen minder aantrekkelijk worden. Mogelijk speelt ook mee dat president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) zich onlangs kritisch heeft uitgelaten over de bitcoin. Deze week sprak ook de aankomende Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen erg negatief over digitale valuta. Ze noemde cryptomunten een punt van zorg, omdat ze gebruikt kunnen worden voor financiering van terrorisme.

De bitcoin werd begin 2009 gelanceerd en was toen slechts een paar cent waard. Eind 2017 bereikte de munt al eens een piek van bijna 20.000 dollar. Maar toen spatte de 'cryptobubbel' hard uiteen en verloren de munten rap aan waarde. Halverwege 2018 was de bitcoin nog zo'n 4000 dollar waard. Cryptomunten hebben al jarenlang een louche imago. Omdat ze anonieme betalingen mogelijk maken, zijn ze ook een geliefd instrument voor witwasacties door criminelen en andere malafide personen.