Omzet J&J valt tegen, winst stijgt hard

NEW JERSEY (AFN/RTR) - Het Amerikaanse medische bedrijf Johnson & Johnson (J&J) heeft in het vierde kwartaal de omzet licht zien groeien ten opzichte van een jaar eerder. De nettowinst steeg daarbij aanzienlijk, geholpen door de vraag naar enkele kankermedicijnen. Ook had het bedrijf eind 2018 een forse eenmalige kostenpost in de boeken.

De omzet van J&J ging met 1,7 procent omhoog tot 20,7 miljard dollar. Die stijging was minder dan analisten hadden verwacht. Daarvan bleef onder de streep 4 miljard dollar over, tegen 3 miljard in de laatste drie maanden van 2018. J&J zag de farmaceutische tak, toch al de grootste divisie binnen het bedrijf, qua omzet ook het hardst groeien. De verkoop van kankermedicijnen Darzalex en Imbruvica waren daarbij een belangrijke aanjager. Bij de tak die medische apparaten maakt, daalde de omzet licht.

Over heel 2019 viel de omzet 0,6 procent hoger uit dan een jaar eerder. De winst daalde met 1,2 procent. Voor 2020 verwacht J&J een omzetgroei van tussen de 4 en 5 procent en een stijging van de aangepaste winst per aandeel van tussen de 3,1 en 4,8 procent.