Shell verkoopt belang in natuurlijkgasproject Australië

DEN HAAG (AFN/BLOOMBERG) - Olie- en gasconcern Shell heeft een minderheidsbelang in een Australisch project voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) verkocht. Voor 26,25 procent van Queensland Curtis LNG Common Facilities krijgt het Nederlands-Britse bedrijf 2,5 miljard dollar, omgerekend zo'n 2,1 miljard euro, van investeerder Global Infrastructure Partners.

Volgens Shell past de verkoop in zijn strategie waarbij niet-kernactiviteiten worden verkocht om geld vrij te maken voor andere investeringen. Ook wordt zo de investeringsportefeuille versimpeld.

Shell was volledig eigenaar van de algemene faciliteiten van het Australische project dat onder meer opslagtanks voor lng, aanlegsteigers en andere infrastructuur omvat. Verder heeft het olie- en gasconcern het merendeel van de activiteiten van Australiës grootste lng-fabriek in handen. Het Chinese CNOOC is eigenaar van de helft van een van de productielijnen, Tokyo Gas Company uit Japan heeft een belang van 2,5 procent in een andere.