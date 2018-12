'Takeaway stelt positie in Duitsland veilig'

Gepubliceerd op | Views: 993 | Onderwerpen: Duitsland

AMSTERDAM (AFN) - Takeaway.com stelt door de overname in Duitsland tegen een ,,zeer redelijke prijs'' zijn positie op de Duitse markt veilig. Volgens analisten van ING is de concurrentie in het land verder tamelijk zwak. Ze spreken dan ook van een ,,zeer positieve ontwikkeling'' voor de beleggingscase. De koers van Takeaway schoot vrijdagmorgen omhoog.

Het Nederlandse maaltijdbestelbedrijf koopt de Duitse maaltijdbezorgdiensten Lieferheld, Pizza.de en foodora van zijn Duitse branchegenoot Delivery Hero voor 930 miljoen euro in contanten en aandelen. Delivery Hero krijgt door de deal een belang van circa 18 procent in Takeaway en krijgt het recht om een onafhankelijke commissaris te benoemen bij zijn concurrent.

ING handhaaft zijn koopadvies voor Takeaway, met een koersdoel van 69 euro. Analisten van RBC zeggen dat de deal tussen Takeaway en Delivery Hero een 'game changer' zou kunnen worden. De aankoop geeft het winst- en omzetpotentieel van Takeaway in ieder geval een flinke steun in de rug, aldus de kenners die het advies sector perform hanteren.

Het aandeel Takeaway noteerde vrijdag omstreeks 9.50 uur 22,9 procent hoger op 55,20 euro. Delivery Hero dikte in Frankfurt bijna 12 procent aan.