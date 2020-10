Groen licht Brussel voor deal Altice USA en Morgan Stanley

BRUSSEL (AFN) - De Europese Commissie geeft groen licht aan een deal tussen de Amerikaanse breedbandprovider Altice USA, in 2018 afgesplitst van het in Amsterdam genoteerde kabel- en telecomconcern Altice, en Morgan Stanley Infrastructure Partners. Daarbij verkoopt Altice USA bijna de helft van zijn glasvezeltak Lightpath aan Morgan Stanley Infrastructure Partners.

De deal heeft een waarde van ongeveer 2,3 miljard dollar. Altice USA houdt een controlerend belang van iets meer dan 50 procent. Lightpath levert glasvezeldiensten in New York en heeft daar inmiddels 11.400 gebouwen aangesloten. Volgens Brussel zijn er geen concurrentiebezwaren omdat Lightpath geen actuele of voorziene activiteiten heeft in de Europese Unie.