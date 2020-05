Vastned komt eerder met strategische update

Gepubliceerd op | Views: 248

AMSTERDAM (AFN) - Winkelvastgoedfonds Vastned zal zijn strategische update eerder publiceren. Het winkellandschap verandert en de coronacrisis heeft deze ontwikkeling versneld. Daarom vinden de directie en de commissarissen van de onderneming het belangrijk om niet te wachten met de update van de strategie en hebben ze besloten het proces "naar voren te halen".

Het was de bedoeling dat de strategie-update van Vastned "volgend jaar" zou plaatsvinden. Dat zal nu zijn tijdens de publicatie van de jaarcijfers over 2020, in februari volgend jaar.

De huidige strategie van Vastned begon in 2017 en het bedrijf richt zich steeds nadrukkelijker op groei van zogeheten high street assets in Amsterdam, Antwerpen, Parijs en Madrid.