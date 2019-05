Omzetdaling en groter verlies JC Penney

Gepubliceerd op | Views: 203

PLANO (AFN) - De Amerikaanse winkelketen JC Penney is in het eerste kwartaal op een lagere omzet uitgekomen, met een groter verlies dan een jaar eerder. De cijfers vielen slechter uit dan analisten op Wall Street hadden verwacht en voorbeurs staat het aandeel JC Penney flink in het rood.

De omzet in het op 4 mei afgesloten eerste kwartaal zakte op jaarbasis met 5,6 procent tot iets meer dan 2,4 miljard dollar. De daling hangt mede samen met het stoppen van de verkoop van groot witgoed en bepaald meubilair, terwijl voorraden werden weggewerkt. Het nettoverlies bedroeg 154 miljoen dollar tegen een min van 78 miljoen dollar vorig jaar.

Warenhuisketen Kohl's kwam ook met resultaten, plus een winstwaarschuwing voor het gehele boekjaar. Bij Kohl's daalde de omzet in het op 4 mei afgesloten kwartaal met bijna 3 procent tot 4 miljard dollar, terwijl de nettowinst met 17 procent kromp tot 62 miljoen dollar. Volgens het bedrijf begon het jaar zwakker dan gedacht. Ook Kohl's lijkt met een fors koersverlies te gaan openen.