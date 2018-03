Gepubliceerd op | Views: 1.568 | Onderwerpen: staal

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam is woensdag met een kleine winst gesloten. Elders in Europa bleven graadmeters dicht bij huis. Beleggers zijn in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve. De verwachting is dat de nieuwe Fed-preses Jerome Powell een volgende rentestap aankondigt. Dat gebeurt na de slotbel op de Europese beurzen. ArcelorMittal was in de AEX veruit de sterkste stijger.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,2 procent hoger op 536,48 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 810,28 punten. De beurzen in Parijs en Londen zakten tot 0,3 procent. De DAX in Frankfurt sloot vlak.

ArcelorMittal won 4,1 procent. De schuldeisers van het Indiase staalbedrijf Essar Steel zouden het bod van de in Amsterdam genoteerde staalreus hebben verworpen. ArcelorMittal trekt bij de overname op met het Japanse Nippon Steel. Verder is nog geenszins zeker dat de importheffingen op staal en aluminium ook voor Europa gaan gelden. Momenteel wordt naar een gezamenlijke oplossing gezocht.