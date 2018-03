Rampjaar drukt Lloyd's of London in het rood

Gepubliceerd op | Views: 370

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Lloyd's of London heeft een moeilijk jaar achter de rug als gevolg van grote natuurrampen in Noord-Amerika en het Caribisch gebied. De oudste verzekeringsmarkt ter wereld leed vorig jaar voor het eerst in zes jaar verlies.

Het verlies voor belastingen voor heel 2017 bedraagt 2 miljard pond, omgerekend bijna 2,3 miljard euro. Een jaar eerder boekte Lloyd's of London nog een winst voor belastingen van 2,1 miljard pond. De verzekeringsmarkt voelde de nasleep van orkaan Irma en aardbevingen in Mexico op zijn balans, liet Inga Beale weten in een toelichting. Hierdoor werden meer schadeclaims uitgekeerd dan verzekeringspremies konden opvangen.