Krimp Duitse industrie minder sterk dan verwacht

LONDEN (AFN) - De bedrijvigheid in de Duitse industrie is in februari opnieuw gekrompen, maar wel in een minder sterk tempo dan verwacht. Volgens marktonderzoeker Markit steeg de inkoopmanagersindex voor de industrie naar 47,8 van 45,3 in januari.

Economen hadden in doorsnee een daling naar 44,8 verwacht. Een stand van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp. De index voor de dienstensector in Duitsland kwam uit op 53,3 tegen 54,2 een maand eerder. De samengestelde graadmeter noteerde een stand van 51,1 tegen 51,2 in januari.