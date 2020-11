MKB Nedsense gaat zich meer richten op ICT-sector

BUSSUM (AFN) - Investeringsmaatschappij MKB Nedsense gaat zich met zijn investeringen meer richten op de ICT-sector. De onderneming wil daarvoor de statuten wijzigen. Op oudejaarsdag wordt dit plan aan de aandeelhouders voorgelegd.

MKB Nedsense is met GNS Brinkman en Axess al actief in de sector. Het accent zal evenwel geleidelijk verschuiven richting ICT, laat het beursgenoteerde bedrijf weten. "De ICT-sector is niet alleen coronaproof gebleken, de verwachting is dat de sector ook op lange termijn goede groeiperspectieven biedt", aldus MKB Nedsense.

De onderneming is momenteel ook al in gesprek met een aantal ICT-ondernemingen over deelname, overname of het verstrekken van aanvullend groeikapitaal. Het streven is om in het eerste kwartaal van 2021 te investeren in een of meerdere ICT-ondernemingen. Voor het realiseren van deze investeringen kan MKB Nedsense de bestaande kaspositie benutten en met uitgifte van aandelen nieuw risicodragend kapitaal aantrekken.