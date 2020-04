'Omzet Randstad lager door coronacrisis'

Gepubliceerd op | Views: 1.111 | Onderwerpen: detachering

AMSTERDAM (AFN) - De omzet van uitzendconcern Randstad is in het eerste kwartaal onder druk komen te staan door de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen om de ziekte in te dammen. Dat komt naar voren uit een consensus van analistenschattingen die Randstad op de eigen website heeft gepubliceerd. Het bedrijf komt woensdag met resultaten naar buiten.

In die consensus wordt de omzet geraamd op bijna 5,1 miljard euro. Dat was ruim 5,7 miljard euro een jaar eerder. Door de coronacrisis zijn veel bedrijven dicht en dat zorgt voor een zwakkere vraag naar uitzendkrachten. Dat effect zal vooral wegen in maart toen strenge lockdownmaatregelen werden genomen in veel landen. Het is dan ook te verwachten dat in het tweede kwartaal hiervan nog een grotere impact te zien zal zijn.

Bij het operationeel resultaat (ebita) voor eenmalige posten staat de gemiddelde verwachting op 117 miljoen euro. Dat was 227 miljoen euro een jaar eerder. De nettowinst zou rond 78 miljoen euro moeten uitkomen tegen 133 miljoen euro vorig jaar. Randstad heeft als voorzorgsmaatregel tegen de coronacrisis het dividend geschrapt.

ING schrijft in een vooruitblik dat onder meer zal worden gelet op de operationele uitgaven door het bedrijf en kostenbesparingen die Randstad aan het doen is. Verder stelt de bank dat de uitzender in een goede positie verkeert om marktaandeel te winnen geholpen door de sterke balans en digitale capaciteiten.