Groothandelsgebouwen praat aandeelhouders bij

ROTTERDAM (AFN) - Groothandelsgebouwen heeft aandeelhouders bijgepraat over de voortgang van het overleg met HighBrook, de mogelijke koper van de uitbater van het Groot Handelsgebouw. De partijen zijn nog altijd in gesprek met de Belastingdienst over een afwijkende transactiestructuur. Het gaat om een deal waarin HighBrook indirect het Groot Handelsgebouw verkrijgt, gevolgd door de liquidatie van de uitbater zelf.

Het beursgenoteerde bedrijf verwacht dat die gesprekken met de fiscus binnenkort zullen worden afgerond. Daarna moeten nog de puntjes op de i worden gezet met HighBrook en pas daarna zal Groothandelsgebouwen over de deal een buitengewone aandeelhoudersvergadering (bava) uitschrijven.

Op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van vrijdag is ingestemd met alle voorgelegde besluiten. Tijdens de bijeenkomst vertelde Groothandelsgebouwen ook dat de bezetting van het gebouw in Rotterdam inmiddels 86,8 procent bedraagt. Dat was eind 2017 nog 84,9 procent en eind maart 86,4 procent. De onderneming blijft bij de verwachting dat de huuropbrengsten dit jaar licht zullen groeien en de bezetting verder zal stijgen.