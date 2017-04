'Core Laboratories in lijn'

Gepubliceerd op | Views: 65

AMSTERDAM (AFN) - Core Laboratories presteerde in het eerste kwartaal nagenoeg in lijn met de verwachtingen. Dat constateerden analisten van ING donderdag in een reactie.

De omzet kwam iets boven de prognose van de markt uit, terwijl de winst per aandeel licht achterbleef. Analist Quirijn Mulder wees specifiek naar de prognose voor het tweede kwartaal. ,,Die is belangrijker en komt boven de marktverwachtingen uit'', aldus de marktvorsers.

ING hanteert een hold-advies voor de in Amsterdam genoteerde dienstverlener aan de olie- en gasindustrie. Het aandeel Core Laboratories stond donderdag omstreeks 09.45 uur onveranderd op 110 euro.