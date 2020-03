Restaurantketen Vapiano bijna bankroet na omzetklap door corona

Ik kwam er wel eens, want het is mega populair. Maar ik eet veel betere (lees: lekkere) pizza's (voor een licht betere prijs). Dus ik ben hier al meer dan een paar jaar niet binnen gekomen. Nee, het is niet mijn tent. Maar de massa eet graag massa en ziet graag massa. En als de massa in dit geval door een virus niet komt, wordt het lastig, want je hebt natuurlijk wel een flinke oppervlakte om te huren en uiteraard personeel om te betalen. Dat houd je niet snel vol als je omzet flink in stort. Aan de andere kant ze hebben het altijd druk, ze zouden toch een soort van reserve moeten hebben om een kwartaal of ietsjes langer te kunnen overleven. Anders is het concept zeer vluchtig.