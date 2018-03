'Openingswinst voor Beursplein 5'

Gepubliceerd op | Views: 1.756

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint dinsdag naar verwachting met winst. Ook elders in Europa lijken de beursgraadmeters wat terrein terug te pakken na de verliesbeurt een dag eerder. Beleggers verwerken nog wel de forse koersdalingen op Wall Street, waar vooral de technologiebedrijven van de hand werden gedaan. Daarnaast blijft de blik gericht op de Federal Reserve, die dinsdag begint aan zijn tweedaagse rentevergadering.

Op het Damrak zal het aandeel DSM mogelijk bewegen op een advieswijziging. AlphaValue schroefde zijn aanbeveling voor het speciaalchemiebedrijf op.

Kaartenmaker AND liet weten het autonoom rijden in Nederland een impuls te geven. Het bedrijf is een proef gestart in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Brabant en V-Tron met zogeheten Talking Maps. Mogelijk wordt de proef die twee jaar duurt op termijn uitgebreid.

De boeken voor de beursgang van NIBC zijn gevuld. De Haagse zakenbank maakt vrijdag zijn rentree op de beurs in Amsterdam en biedt zijn aandelen aan voor een indicatieve prijs tussen de 8,75 en 10,25 euro per stuk. De totale beurswaarde van NIBC komt naar verwachting uit tussen de 1,28 miljard en 1,5 miljard euro.

De Amerikaanse president Donald Trump maakt volgens ingewijden in het Witte Huis deze week bekend tot wel 60 miljard dollar aan importheffingen op te leggen op Chinese producten. De heffingen zouden vrijdag aangekondigd worden. China heeft eerder al aangekondigd met tegenmaatregelen te komen bij Amerikaanse importheffingen.

De Europese beurzen begonnen de week met stevige verliezen. De AEX-index sloot 1 procent lager op 531,52 punten en de MidKap zakte 0,7 procent tot 803,06 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt raakten tot 1,7 procent kwijt.

Ook Wall Street deed een flinke stap terug. De Dow-Jonesindex eindigde 1,4 procent lager op 24.610,91 punten. De brede S&P 500 zakte 1,4 procent en technologiebeurs Nasdaq daalde 1,8 procent.

De euro was 1,2344 dollar waard, tegen 1,2328 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 62,56 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer en werd verhandeld voor 66,54 dollar per vat.