Van Lanschot Kempen voert winst op

AMSTERDAM (AFN) - Vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen heeft vorig jaar zijn resultaat onder de streep opgevoerd. Volgens de bank was de situatie op de financiële markten ondanks lage rente positiever dan eerder voorzien. Daarnaast brachten veel rijke klanten hun gelden onder bij de vermogensbeheerder en de private bank van het financiële concern.

De winst bedroeg in het afgelopen jaar 98,4 miljoen euro. In 2018 maakte Van Lanschot Kempen 80,3 miljoen euro aan nettoresultaat. Bij de private bank-divisie merkte de vermogensbeheerder een sterke kapitaalinstroom bij duurzame beleggingsproducten. Die stegen met 55 procent tot 2 miljard euro. Bestuursvoorzitter Karl Guha wijst verder op kostenbesparingen die voor de betere winstgevendheid zorgden. De bedrijfslasten daalden in de periode. Ook rondde Van Lanschot Kempen de migratie van zijn betalingsverkeer af naar een nieuw platform. Dat was een belangrijke, laatste mijlpaal in het voltooien van het strategische investeringsprogramma, aldus het concern.

De kapitaalbuffer dikte aan tot 23,8 procent, van 21,1 procent een jaar eerder. Het financiële concern beloont zijn aandeelhouders voor 2019 met een dividend van 1,45 euro per aandeel. Dat is hetzelfde niveau als het dividend in 2018.