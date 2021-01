Records op Wall Street na inauguratie Biden, Netflix straalt

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met nieuwe records de handel uitgegaan. Beleggers putten hoop uit het stimuleringspakket van de net ingezworen Amerikaanse president Joe Biden. Overheidsuitgaven om de crisis door te komen zullen naar verwachting ook de bedrijfswinsten aanjagen, zo werd gedacht. Netflix was de grote winnaar na beter dan verwachte resultaten. Het streamingplatform verraste onder andere met de grote aanwas van nieuwe abonnees.

De leidende Dow-Jonesindex sloot de sessie 0,8 procent hoger op 31.188,38 punten. De brede S&P 500 steeg 1,4 procent tot 3851,85 punten en techgraadmeter Nasdaq won bijna 2 procent tot 13.457,25 punten. De dagwinsten voor de drie belangrijkste graadmeters waren volgens data van Dow Jones de beste op de dag van de inauguratie van een nieuwe president sinds 1985.

Biden arriveerde woensdag kort voor het sluiten van de beurs in zijn ambtswoning. Veel tijd om te ontspannen geeft hij zichzelf naar verluidt niet. De president wil meteen aan het werk met het terugdringen van de coronapandemie en met een omvangrijk steunpakket voor Amerikaanse bedrijven en huishoudens. Biden kwam vorige week al met het plan voor een coronasteunpakket van 1,9 biljoen dollar.

Netflix krijgt meer abonnees

Netflix won 17 procent aan beurswaarde. Het streamingplatform kreeg er in de laatste drie maanden van vorig jaar 8,5 miljoen nieuwe abonnees bij, geholpen door de lockdownmaatregelen wereldwijd waardoor mensen meer aan huis zijn gekluisterd. Met de groei overtrof het entertainmentbedrijf de eigen verwachtingen ruimschoots. Momenteel kijken nu wereldwijd meer dan 200 miljoen mensen Netflix

Het aandeel van de Chinese webwinkel Alibaba steeg 5,5 procent. Beleggers in de VS reageerden net als in Azië verheugd op het nieuws dat oprichter en topman Jack Ma na weken van afwezigheid weer van zich liet horen. In een video op social media sprak hij leraren toe als onderdeel van een zijn liefdadigheidsinitiatieven.

Ook ging de aandacht uit naar Procter & Gamble (min 1,3 procent) dat de boeken opende. Het bedrijf achter merken als Pampers, Ariel, Dreft, Braun en Gillette zag de omzet de laatste maanden van vorig jaar weer flink stijgen. Dan gaat het om producten als afwasmiddelen alsook prijzige elektrische tandenborstels.

De euro was 1,2106 dollar waard, tegen 1,2107 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent meer op 53,28 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 55,98 dollar per vat.