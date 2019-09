'Verkoop onderdelen Altice op koers'

Gepubliceerd op | Views: 325

AMSTERDAM (AFN) - De verkopen van activa van Altice liggen goed op koers. Dat schrijven analisten bij zakenbank Goldman Sachs in een rapport, waarbij ze een toespraak van de financieel directeur van het concern aanhalen. Hij gaf een speech in New York.

Alice is bezig met het afstoten van zijn Portugese glasvezeltak en de dochteronderneming Teads. De transactie in Portugal wordt wel gecompliceerd doordat de beprijzing lastig is. Er zijn meerdere gegadigden die de Portugese poot van Altice via een consortium willen kopen.

Het management sprak verder de intentie uit om schuldenkosten met 700 miljoen euro te verlagen en liet zich hoopvol uit over de omzetverwachtingen voor het vierde kwartaal, schrijft Goldman Sachs.

Het aandeel Altice stond donderdag omstreeks 14.10 uur 0,3 procent hoger op 4,19 euro.