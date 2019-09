'KPN legt advies XS4ALL naast zich neer'

Gepubliceerd op | Views: 188 | Onderwerpen: advies

AMSTERDAM (AFN) - KPN heeft het advies van de ondernemingsraad (or) van XS4ALL om niet door te gaan met het opheffen van het merk XS4ALL naast zich neergelegd. Dat meldt De Telegraaf, op basis van een melding door de raad.

Het medezeggenschapsorgaan heeft nu 30 dagen om te beslissen of het een bezwaar zal indienen tegen het besluit bij de rechter.

Het management van KPN en XS4ALL hadden eerder al aangegeven het niet eens te zijn met de bezwaren die de or. Met name de kritiek van het inspraakorgaan dat XS4ALL verwaarloosd is, viel slecht bij de bestuurders. Ook menen zij de or uitvoerig en zeer zorgvuldig te hebben geïnformeerd over de voorgenomen integratie van de internetprovider in moederbedrijf KPN. KPN stelde dat de personeelsvertegenwoordiging geen reden heeft om "aan juist beleid te twijfelen" en dat er al helemaal geen sprake is van wanbeleid.