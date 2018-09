'Multinationals vernietigen regenwoud'

Gepubliceerd op | Views: 528

AMSTERDAM (AFN) - Multinationals vernietigen Indonesisch regenwoud, ondanks beloften dat ze alleen nog maar duurzame palmolie zouden gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van Greenpeace International.

Palmolieproducenten hebben sinds 2015 voor meer dan 260.000 voetbalvelden aan regenwoud in Indonesië verwoest. Grote merken zoals Unilever, Nestlé, Mondelēz, PepsiCo en Colgate-Palmolive worden in het rapport van de milieuorganisatie gelinkt aan de kap van regenwoud, terwijl ze volgens Greenpeace beloofd hebben ontbossing voor palmolie te voorkomen.

De multinationals gebruiken palmolie voor hun koekjes, margarine en tandpasta. Uit het rapport blijkt dat er in vijfentwintig gevallen bewijs is van ontbossing en aanleg van plantages zonder vergunning en in beschermde gebieden. Wilmar, gevestigd in de Rotterdamse haven, is marktleider en verantwoordelijk voor 40 procent van de mondiale palmoliehandel.

,,Beloofd is beloofd: Unilever, Nestlé, en Mondelēz, neem jullie verantwoordelijkheid koop geen foute palmolie meer van Wilmar, tot het bedrijf bewijst dat haar palmolie duurzaam geproduceerd wordt”, aldus Andy Palmen, campagneleider bij Greenpeace Nederland.