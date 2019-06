Gepubliceerd op | Views: 448 | Onderwerpen: Groot-Britannië, inflatie

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De inflatie in Groot-Brittannië is in mei gezakt naar 2 procent, van 2,1 procent een maand eerder. Dat meldde het Britse nationale statistiekbureau.

Economen hadden dit in doorsnee al zien aankomen. Zo lagen de prijzen van vliegtickets wat lager. Ook gingen de prijzen van auto's omlaag. De inflatie is nu weer in lijn met de doelstelling van de Britse centrale bank, die eveneens mikt op een inflatie van 2 procent. De kerninflatie, dus zonder de schommelende prijzen van energie en vers voedsel, zakte vorige maand van 1,8 naar 1,7 procent.