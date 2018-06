Ajax treft Sturm Graz in tweede voorronde CL

Gepubliceerd op | Views: 409

NYON (AFN) - Ajax neemt het in de tweede voorronde van de Champions League op tegen Sturm Graz. Het elftal van trainer Erik ten Hag begint op 24 of 25 juli met een thuisduel. Een week later volgt de uitwedstrijd in Oostenrijk. Sturm Graz eindigde afgelopen seizoen als tweede in de Oostenrijkse competitie, op dertien punten van kampioen Red Bull Salzburg.

Ajax wist al een tijdje dat het Sturm Graz of PAOK uit Saloniki zou treffen. Ajax schakelde de Griekse nummer twee van het afgelopen seizoen twee jaar geleden uit in de derde voorronde van de Champions League. Ajax, de enige beursgenoteerde voetbalclub van Nederland, won de uitwedstrijd met 2-1. Het duel in Amsterdam leverde geen winnaar op (1-1).

Als Ajax het tweeluik met Sturm Graz tot een goede einde brengt, dan wacht de club nog steeds een lange weg richting het hoofdtoernooi. Na de derde voorronde staan er nog play-offs voor plaatsing voor de groepsfase van de Champions League op het programma.