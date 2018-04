'Lagere operationele kosten bij NSI'

Gepubliceerd op | Views: 359

AMSTERDAM (AFN) - Vastgoedbedrijf NSI is erin geslaagd om zijn operationele kosten aardig beperkt te houden. Daardoor is de winst per aandeel in het eerste kwartaal een stuk hoger uitgekomen dan analisten van ING hadden voorzien. Dat de huurinkomsten zouden dalen hadden de marktvorsers al ingecalculeerd.

De winst per aandeel, berekend volgens de EPRA-methode, ging op jaarbasis met een kleine 2 procent omhoog naar 0,58 euro. ING had hier een resultaat van 0,44 euro per aandeel voorzien. De operationele kosten kwamen zo'n 17 procent lager uit dan een jaar eerder. Het is nu wachten op een verbetering van de bezettingsgraad en huurinkomsten, aldus de analisten.

ING handhaaft zijn koopadvies voor NSI, met een koersdoel van 39,20 euro. Het aandeel stond donderdag in de vroege handel 1,9 procent lager op 36,30 euro.