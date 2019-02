Automarkt zit Kendrion dwars

Gepubliceerd op | Views: 1.256

ZEIST (AFN) - Kendrion had vorig jaar veel last van tegenvallende verkoopcijfers bij autofabrikanten. De leverancier van elektromagnetische componenten zag daardoor de omzet dalen. Ook de winst liep terug.

Vooral in de laatste maanden van het jaar ging het minder met de automotive-activiteiten van Kendrion. Per 1 september kregen autofabrikanten in Europa te maken met verplichte nieuwe emissietesten (WLTP) en dat zette een rem op hun verkopen.

De industriële tak van het bedrijf bleef wel profiteren van gunstige omstandigheden in de Duitse machinebouwsector. China was daarnaast een belangrijke groeimarkt.

Simpelere opzet

De totale jaaropbrengsten van Kendrion kwamen uit op bijna 449 miljoen euro, wat neerkomt op een daling van 3 procent. In het vierde kwartaal noteerde het bedrijf daarbij een omzetmin van 7 procent. Het bedrijfsresultaat (ebita) ging vorig jaar met 6 procent omlaag naar dik 35 miljoen euro. Onder de streep bleef 3 procent minder over met een nettowinst van bijna 23 miljoen euro.

Het bedrijf greep vorig jaar al in bij zijn tak voor de auto-industrie, die een simpelere opzet heeft gekregen. Zo werden banen geschrapt en afdelingen gesloten. Kendrion denkt dat de nieuwe structuur tot verbeteringen zal leiden, zowel op commercieel vlak als bij de productie.

Kendrion houdt dan ook vast aan zijn financiële doelstellingen voor de lange termijn. Het bedrijf stelt over 2018 een dividend voor van 0,87 euro per aandeel, evenveel als over 2017.