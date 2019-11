'Bescheiden bijstelling TKH'

Gepubliceerd op | Views: 602

AMSTERDAM (AFN) - Technologiebedrijf TKH is in een handelsbericht over het derde kwartaal met een "bescheiden bijstelling" gekomen met betrekking tot het bedrijfsresultaat dit jaar jaar. Dat stellen marktvorsers van KBC in een reactie. Kenners van ING benadrukken ook de herstructureringslast die in het vierde kwartaal zal worden genomen vanwege desinvesteringen.

TKH verlaagde zijn verwachting voor het bedrijfsresultaat dit jaar naar 102 miljoen tot 108 miljoen euro. Dat was eerder nog 106 miljoen tot 112 miljoen euro. De onderneming kampt naar eigen zeggen met de verslechterde situatie in de Duitse industrie, terwijl ook de stikstof- en PFAS-problemen van de bouwsector in Nederland doorsijpelen in de resultaten.

KBC, dat bij zijn koopadvies voor het aandeel blijft met een koersdoel van 62 euro, ging vooralsnog uit van een resultaat dit jaar van 108,6 miljoen euro. Ze wijzen erop dat de TKH de bijstelling bestempelt als een voorzorgsmaatregel. Ook wijst de Belgische bank op de voorziening die in het vierde kwartaal wordt genomen. Die zal naar verwachting substantieel lager zijn dan de eenmalige opbrengsten van de verkoop van onderdelen.

Relatief terughoudend

ING wijst er op dat de meeste activiteiten van TKH volgens verwachting presteren. De kenners waren met hun voorspelling van een bedrijfsresultaat van 106 miljoen euro al relatief terughoudend. ING blijft bij zijn hold-advies met een koersdoel van 41 euro.

Het aandeel TKH noteerde maandag omstreeks 09.45 uur 1,6 procent lager op 48,36 euro.