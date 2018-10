'Casino-moeder krikte waarde supermarkt op'

Gepubliceerd op | Views: 321 | Onderwerpen: levensmiddelen

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De waarde van de Franse supermarktketen Casino is door moederbedrijf Rallye en de accountants te hoog voorgesteld in de boeken. Dat beweert de advocaat van een groep investeerders in een brief aan een toezichthouder, schrijft het zakenblad Challenges.

De waarde van het eigen vermogen van Rallye moest volgens het bericht boven de 1,2 miljard euro blijven. Lukte dat niet dan konden banken hun financiering terugtrekken. Een aandeel Casino stond om die reden voor 80 euro in de boeken, ruim boven de huidige beurskoers van rond de 40 euro.