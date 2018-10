Gepubliceerd op | Views: 750

AMSTERDAM (AFN) - Wereldhave verkoopt het Finse winkelcentrum Itis en stapt daarmee uit de Finse markt. De verkoop is positief, aldus analisten van ING donderdag, ook omdat dit in eerste instantie niet lukte.

Door de verkoop, onder de boekwaarde, wordt de verwachting voor het directe resultaat per aandeel naar beneden bijgesteld. Wereldhave verwacht dat dit uitkomt op tussen de 3,30 euro en 3,35 euro per aandeel. Dat was eerder tussen de 3,33 euro en 3,38 euro per aandeel. Een lichte bijstelling, aldus de marktvorsers.

ING hanteert een hold-advies op het aandeel Wereldhave, dat donderdag omstreeks 09.35 uur 3,2 procent hoger staat op 31,65 euro.