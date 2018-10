Lagere inkomsten voor Flow Traders

Gepubliceerd op | Views: 1.107

AMSTERDAM (AFN) - Beursintermediair Flow Traders heeft in de afgelopen drie maanden lagere handelsinkomsten behaald dan in het tweede kwartaal van dit jaar. Dat kwam door rustige handelsomstandigheden op effectenbeurzen over de hele wereld. Wel bevinden de handelsinkomsten zich na de eerste negen maanden van het jaar op recordhoogte.

De handelsinkomsten bedroegen in het derde kwartaal 42,4 miljoen euro, tegen 53,8 miljoen euro een kwartaal eerder. In de eerste negen maanden staat de teller op 309,3 miljoen euro, een record. Vorig jaar waren de handelsinkomsten over dezelfde periode 126,7 miljoen euro. De nettowinst bedroeg 8,2 miljoen euro tegen 17,2 miljoen een kwartaal eerder.

Mede-topman Dennis Dijkstra van Flow Traders noemt de rustige handel als oorzaak voor de lagere inkomsten. Geopolitieke gebeurtenissen hadden volgens hem maar kort invloed op het marktsentiment, terwijl Flow Traders het juist moet hebben van volatiliteit op de markten.

Flow Traders blijft zich verder richten op beheersing van de kosten, zo stelde het in een handelsbericht. De vaste kosten gingen in het afgelopen kwartaal wel omhoog, maar dat was het gevolg van geplande investeringen. Mede daardoor daalde de marge op het bedrijfsresultaat (ebitda) naar 30 procent, waar dat in de periode van april tot en met juni nog 36 procent was.