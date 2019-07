Munich Re rekent op stevige kwartaalwinst

Gepubliceerd op | Views: 312

MÜNCHEN (AFN/BLOOMBERG) - Munich Re rekent op een stevige winst in het tweede kwartaal. Dat heeft de Duitse herverzekeraar naar buiten gebracht in een vooruitblikkende verklaring. Munich Re komt pas in augustus met zijn definitieve cijfers over het tweede kwartaal.

De winst bedraagt naar verwachting zo'n 1 miljard euro, tegen 632 miljoen euro in de voorgaande drie maanden. De stijging is volgens het bedrijf deels te danken aan een hoge vrijval van eerdere voorzieningen. Münich Re houdt vast aan zijn eerder afgegeven winstverwachting voor het hele jaar. Over heel 2019 rekent het bedrijf op een resultaat van circa 2,5 miljard euro.