'GE schrapt veel banen in Duitsland'

Onderwerpen: Duitsland

FRANKFURT (AFN) - Het Amerikaanse industrieconcern General Electric (GE) zet het mes in het personeelsbestand in Duitsland. Daarbij gaat een derde van de circa 10.000 arbeidsplaatsen verloren, aldus de topman van de Duitse activiteiten van GE, Wolfgang Dierker, in een interview met zakenblad Capital.

De banen komen te vervallen bij activiteiten van GE op het gebied van gezondheidszorg, olie en gas en energie. Het is volgens Dierker nog niet in te schatten wat de ingreep voor gevolgen zal hebben op de financiën van GE.

GE zou wel van plan zijn grotere investeringen te doen in het Duitse bedrijf Concept Laser, dat zich bezighoudt met 3D metaalprinters. GE nam eind 2016 voor 599 miljoen dollar een belang van 75 procent in de onderneming.