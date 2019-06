Draghi praat beurzen omhoog

Gepubliceerd op | Views: 2.414 | Onderwerpen: Mario Draghi

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen vonden dinsdag de weg omhoog na een kwakkelend begin. Beleggers trokken zich op aan de woorden van Mario Draghi. De president van de Europese Centrale Bank (ECB) liet in een toespraak weten klaar te staan om extra stimuleringsmaatregelen te nemen als de economische verwachtingen niet verbeteren. Daarnaast werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, dat woensdag op het programma staat.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent hoger op 555,18 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 766,76 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs dikten tot 1,1 procent aan.

Intertrust was de sterkste stijger bij de middelgrote bedrijven met een winst van 4,6 procent. De financieel dienstverlener schroeft zijn verwachtingen voor de middellange termijn op na de overname van Viteos. Intertrust legde 330 miljoen dollar op tafel voor de Amerikaanse branchegenoot. De overname is al afgerond en is gefinancierd met eigen geld en een nieuwe lening van 150 miljoen dollar.

Kleinere bedrijven

Sterkste stijger in de AEX was informatieleverancier Wolters Kluwer met een winst van 1,6 procent. Chipmachinemaker ASML stond onderaan met een min van 0,9 procent, na een waarschuwing van het Duitse chipbedrijf Siltronic (min 14 procent). Ook andere Europese chipbedrijven stonden onder druk. ASMI en Besi zakten 1,3 en 3,6 procent. Infineon zakte 4,8 procent in Frankfurt en STMicroelectronics verloor 2,3 procent in Parijs.

ForFarmers klom 0,6 procent bij de kleinere bedrijven. Het veevoederbedrijf stopt met de productie in Helmond. De ingreep is onderdeel van een eerder aangekondigde bezuinigingsronde waarbij het bedrijf tegen 2021 circa 10 miljoen euro wil besparen.

Luchtvaartmaatschappij

In Frankfurt zette Lufthansa (min 3,9 procent) de daling voort na een reeks adviesverlagingen. De Duitse luchtvaartmaatschappij zakte maandag al bijna 12 procent na een winstalarm.

De euro zakte na de toespraak van Draghi en was 1,1186 dollar waard, tegen 1,1230 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 51,69 dollar. Brentolie werd 0,7 procent goedkoper op 60,51 dollar per vat.