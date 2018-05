Meer omzet en personeelsgebrek voor industrie

Gepubliceerd op | Views: 39

DEN HAAG (AFN) - De Nederlandse industrie haalde opnieuw meer omzet binnen in het eerste kwartaal van dit jaar. Met name de autoproducenten deden het goed. De opbrengsten zitten al in de lift sinds het laatste kwartaal van 2016. In de eerste drie maanden van 2018 groeide de omzet 3 procent, meldt het CBS.

De transportmiddelenindustrie had opnieuw de beste cijfers met een groei van ruim 11 procent, met name door sterke omzetten bij de autoproducenten. De metaalsector bleef achter met een omzetgroei van een half procent.

Het vertrouwen onder de industriëlen is nog altijd hoog. 15 procent van de ondernemers in de industrie zegt meer personeel te willen aannemen. Dat percentage was nog niet eerder zo hoog. Het tekort aan personeel wordt dan ook als een van de grootste belemmeringen gezien.