Britse inflatie zwakt af

Onderwerpen: Groot-Britannië, inflatie

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De inflatie in Groot-Brittannië is in maart gedaald naar 2,5 procent op jaarbasis, van 2,7 procent een maand eerder. Dat meldde het Britse statistiekbureau.

Daarmee is de inflatie uitgekomen op het laagste niveau in een jaar. De minder sterk stijgende prijzen van bijvoorbeeld vrouwenkleding hadden een drukkend effect. De kerninflatie zakte naar 2,3 procent, eveneens het laagste punt in een jaar.