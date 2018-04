Heineken daalt, Vopak stijgt op Damrak

Gepubliceerd op | Views: 1.056 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs bleef woensdag dicht bij huis. Elders in Europa gingen de beurzen licht vooruit. De handel werd gedomineerd door de kwartaalcijfers van bedrijven. Op het Damrak werd brouwer Heineken lager gezet na publicatie van de resultaten. De cijfers van tankopslagbedrijf Vopak vielen wel in goede aarde.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 551,82 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 803,57 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,3 procent.

Vopak was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen met een plus van ruim 4 procent. Volgens analisten van ING heeft het bedrijf onderliggend goed gepresteerd in het afgelopen kwartaal. Vopak liet tevens weten zijn Botlek-terminal in de haven van Rotterdam met vijftien opslagtanks uit te breiden.

Heineken hekkensluiter

Heineken was hekkensluiter in de AEX met een min van 2,5 procent. De brouwer bracht in het eerste kwartaal meer bier aan de man, maar boekte wel minder winst. De resultaten waren goeddeels als verwacht. Analisten van RBC Europe noemden de cijfers van Heineken een beetje saai.

Chipmachinemaker ASML, die ook met cijfers kwam, daalde 1,1 procent. Het bedrijf voerde de omzet en winst in het eerste kwartaal flink op. Ook de brutomarge viel hoger dan het bedrijf zelf had verwacht. In het huidige kwartaal zal de winstmarge volgens AMSL echter aanzienlijk dalen. Unibail-Rodamco verloor 0,2 procent. Het vastgoedbedrijf wil 2 miljard euro ophalen met een lening om een deel van de overname van het Australische Westfield te financieren.

Danone

In Parijs klom Danone ruim 3 procent. De Franse fabrikant van zuivelproducten, bronwater en babyvoeding boekte in het afgelopen kwartaal de sterkste onderliggende omzetgroei in vijf jaar, geholpen door de gestegen verkoop van babyvoeding in China.

In Londen steeg Hammerson 2,8 procent. Het Britse vastgoedfonds is niet meer geïnteresseerd in een overname van branchegenoot Intu (min 6,6 procent). De beide partijen waren eind vorig jaar een overname overeengekomen. Hammerson zou 3,4 miljard pond (3,9 miljard euro) in aandelen neertellen voor de concurrent.

De euro was 1,2357 dollar waard, tegen 1,2345 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 67,04 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 72,10 dollar per vat.