Gepubliceerd op | Views: 223 | Onderwerpen: obligaties

AMSTERDAM (AFN) - Het in Amsterdam genoteerde Egyptische kunstmestbedrijf OCI wil voor 650 miljoen dollar en 400 miljard euro aan nieuwe obligaties uitgeven. De leningen hebben een looptijd tot 2023.

OCI had eerder al gemeld nieuwe obligaties in dollars en euro's uit te gaan geven. De lening in dollars krijgt een coupon van 6,625 procent en die in euro's 5 procent. De transactie moet op 26 april afgerond worden. De opbrengsten worden gebruikt om schulden af te lossen.