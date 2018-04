Gepubliceerd op | Views: 274

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Britse vastgoedfonds Hammerson is niet meer geïnteresseerd in een overname van branchegenoot Intu. Het bestuur van Hammersons heeft besloten dat de acquisitie niet langer in het belang is van de aandeelhouders.

Hammerson en Intu waren eind vorig jaar een overname overeengekomen. Hammerson zou 3,4 miljard pond (3,9 miljard euro) in aandelen neertellen voor de concurrent. Een overnamebod van het Franse Klépierre op Hammerson voorkwam echter dat de deal kon worden afgerond. Na enkele keren afgewimpeld te zijn, besloot Klépierre vorige week de jacht op Hammerson te staken.

Enkele grote aandeelhouders hadden al aangegeven de overname van Intu niet te zien zitten. De markt voor winkelvastgoed in Groot-Brittannië zakte de afgelopen maanden in nadat verschillende winkelketens filialen sloten, winkelopeningen uitstelden of een lagere huur wilde betalen.