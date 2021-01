Akzo daalt op Damrak na overnamebod op Finse branchegenoot

AMSTERDAM (ANP) - Het aandeel AkzoNobel werd maandag op het Damrak lager gezet, na een overnamebod van de verfmaker op een Finse branchegenoot. De Europese beurzen gingen verder omlaag na de verliesbeurt op vrijdag. Beleggers verwerkten een reeks van macro-economische cijfers uit China en hielden vooral de ontwikkelingen rond het coronavirus en de vaccinatieprogramma's in de gaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 650,44 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 969,90 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,3 procent. De Amerikaanse beurzen zijn maandag gesloten vanwege Martin Luther King Day.

De Chinese economie groeide in 2020 met 2,3 procent en wist daarmee als enige grote economie een krimp te ontlopen in het coronajaar. De groei was wel de traagste in meer dan vier decennia. Ook vielen de Chinese winkelverkopen in december tegen. Afgelopen vrijdag lieten de Amerikaanse winkelverkopen ook al een daling zien door de strengere coronamaatregelen.

AkzoNobel

AkzoNobel daalde 1,6 procent in de AEX. Het verfconcern wil zijn Finse branchegenoot Tikkurila kopen voor zo'n 1,4 miljard euro. Met het bod gaat AkzoNobel de strijd aan met het Amerikaanse PPG, dat eerder deze maand een bod uitbracht van ruim 1,2 miljard euro op Tikkurila. Sterkste daler was winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield met een min van 2,1 procent. In de MidKap zakte vastgoedbedrijf Eurocommercial Properties 3,1 procent na een verkoopadvies door Kempen.

Suez won ruim 2 procent in Parijs. De investeerders Ardian en Global Infrastructure Partners (GIP) hebben een bod gedaan op het Franse nutsbedrijf van 11,3 miljard euro. Daarmee lijkt een overnamestrijd te ontstaan rond Suez, dat ook een doelwit is van rivaal Veolia. Carrefour zakte dik 6 procent. Het Canadese winkelbedrijf Alimentation Couche-Tard ziet af van zijn geplande overname van het Franse supermarktconcern, na felle weerstand van de Franse overheid.

PSA

Stellantis klom 2,9 procent. De Franse automaker PSA, de eigenaar van Peugeot, Citroën en Opel, en het Italiaans-Amerikaanse Fiat Chrysler hebben zaterdag hun fusie afgerond. Het nieuwe concern Stellantis, waar PSA-topman Carlos Tavares aan het roer staat, krijgt zijn hoofdkantoor in Amsterdam en blijft genoteerd in Parijs en Milaan.

De euro was 1,2072 dollar waard, tegenover 1,2098 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 52,09 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent minder op 54,74 dollar per vat.