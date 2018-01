Hogere omzet verffabrikant PPG

Gepubliceerd op | Views: 570

PITTSBURGH (AFN) - De Amerikaanse verffabrikant PPG Industries heeft in het vierde kwartaal een hogere omzet behaald, maar de winst ging omlaag mede door een buitengewone last die het bedrijf moest nemen vanwege de Amerikaanse belastinghervormingen. PPG deed vorig jaar nog vergeefse pogingen om zijn Nederlandse branchegenoot AkzoNobel over te nemen.

De omzet steeg met bijna 8 procent tot 3,7 miljard dollar op jaarbasis. PPG profiteerde van een hoger verkoopvolume, gestegen prijzen en gunstige wisselkoerseffecten. De nettowinst daalde naar 184 miljoen dollar, van 344 miljoen dollar een jaar eerder. PPG moest een last in de boeken zetten van 97 miljoen dollar voor de belastingwijzigingen, plus andere bijzondere posten. Over heel 2017 werd een winst gerealiseerd van ruim 1,6 miljard dollar op een omzet van bijna 14,8 miljard dollar.

Topman Michael McGarry van PPG verklaarde dat in het afgelopen kwartaal in elke belangrijke regio omzetgroei werd behaald. Het bedrijf trekt dit jaar minstens 2,4 miljard dollar uit voor overnames en het inkopen van eigen aandelen.