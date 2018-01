ING: 100 miljoen voor duurzame investeringen

Gepubliceerd op | Views: 1.156

AMSTERDAM (AFN) - ING gaat zich meer richten op duurzaam investeren en heeft daarvoor 100 miljoen euro opzij gezet. Dat geld is gereserveerd voor bedrijven die zich op een duurzame manier willen ontwikkelen maar nog niet aan alle criteria voldoen voor een volledige 'seniorfinanciering'.

Het geld zal de komende vier jaar geleidelijk worden geïnvesteerd. Het initiatief past in de ,,bredere duurzaamheidsstrategie" van de bank. De bedrijven die in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld actief op het gebied van energie, de circulaire economie of water.