PARIJS (AFN) - De Franse automaker Renault heeft zijn omzetverwachting voor dit jaar verlaagd en gaat er nu van uit minder te verkopen dan vorig jaar. De winstmarge valt ook lager uit dan eerder voorzien. Het bedrijf stelt dat de economische omstandigheden erger tegenvallen dan eerder werd verwacht. Ook is Renault meer geld kwijt om aan alle regels te voldoen.

De omzet voor heel dit jaar komt nu naar verwachting tussen de 3 en 4 procent lager uit dan vorig jaar. Eerder rekende Renault er nog op dat die ongeveer gelijk zou blijven. De operationele winstmarge zien de Fransen, waar ook Lada en Dacia onder vallen, uitkomen op 5 procent. In een eerdere raming was dat nog 6 procent.

In het derde kwartaal daalde de omzet van Renault ten opzichte van een jaar eerder met 1,6 procent tot 11,3 miljard euro. Wisselkoerseffecten versterkten die daling. Als de Russische automaker Lada niet wordt meegeteld ging de omzet zelfs met 3,9 procent omlaag.

Het nieuwe bestuur van Renault heroverweegt bovendien het strategisch plan. Vorige week zette de automaker topman Thierry Bolloré na minder dan een jaar aan de kant. Hij wordt voorlopig vervangen door financieel directeur Clotilde Delbos. De stoelendans aan de top werd gezien als een handreiking naar alliantiepartner Nissan. Die had geen vertrouwen in Bolloré omdat hij lang de rechterhand was van de van fraude verdachte oud-topman Carlos Ghosn.