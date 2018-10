Gepubliceerd op | Views: 936

AMSTERDAM (AFN) - Het is nog goeddeels onduidelijk of de ingrepen die Beter Bed woensdag aankondigde ook effect zullen sorteren. Volgens kenners van KBC Securities is er momenteel een gebrek aan zichtbaarheid bij het bedrijf. Om die reden blijft de bank voor nu aan de zijlijn staan.

Beter Bed kondigde ingrepen aan bij dochter Matratzen Concord. Het bedrijf sluit 176 winkels en schrapt banen op het hoofdkantoor. De prestaties in met name Duitsland zijn al langer een hoofdpijndossier voor Beter Bed. Volgens KBC kwam de update als een verrassing. De kenners hadden verwacht dat Beter Bed op 26 oktober, tijdens een investeerdersdag, met een strategieverversing zou komen.

Volgens KBC wordt elke stap van Beter Bed om zaken te verduidelijken gewaardeerd. In de huidige waardering van het aandeel zit volgens de bank duidelijk de negatieve teneur rond het bedrijf.

KBC handhaaft zijn hold-advies met een koersdoel van 7 euro. Het aandeel Beter Bed noteerde woensdag omstreeks 09.30 uur 0,4 procent hoger op 3,50 euro.