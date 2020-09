'Samenwerking ABN AMRO en ODDO BHF is win-win'

Gepubliceerd op | Views: 949 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - De aangekondigde samenwerking tussen ABN AMRO en ODDO BHF op het gebied van equity brokerage is volgens analisten van KBC Securities een win-win-situatie. ABN AMRO kan een deel van zijn kosten schrappen en tegelijkertijd zijn bereik vergroten en ODDO BHF wordt een grotere concurrent voor rivaal Kepler Cheuvreux.

De samenwerking richt zich in eerste instantie op grootzakelijke gebruikers in de Benelux, maar beide partijen spraken de ambitie uit om uit te breiden naar Duitsland. Of dat lukt vragen de marktvorsers zich af aangezien daar forse investeringen mee gemoeid zullen zijn. KBC ziet de samenwerking wel als een mogelijkheid om op den duur ook de diensten voor vermogende particuliere beleggers uit te breiden.

KBC wijst er verder op dat de stap past in de focus op Noordwest-Europa die topman Robert Swaak sinds zijn aantreden predikt. Ze kijken uit naar de strategie-update die de bank in november naar buiten brengt. KBC heeft een accumulate-advies met een koersdoel van 10 euro.

Het aandeel ABN AMRO stond donderdag rond 09.15 uur 2,2 procent lager op 7,86 euro.