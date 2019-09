Ballast Nedam-dochter koopt Stripe Consulting

Gepubliceerd op | Views: 338

NIEUWEGEIN (AFN) - Bouwbedrijf Ballast Nedam neemt het Britse Stripe Consulting over. Het bedrijf dat zich specialiseert in parkeergarages wordt ondergebracht bij de Britse dochter Ballast Nedam Parking.

Financiële details van de overname zijn niet bekendgemaakt. De overname, die per begin deze maand rond is gekomen, past volgens Ballast Nedam in zijn productgeörienteerde groeistrategie.